Il 2019 potrebbe essere l’anno degli investimenti a medio lungo-periodo

Connect on Linked in

Il 2019, da un punto di vista finanziario, si presenta come un anno complesso e ricco di sfumature, dopo un decennio di espansione continuativa dei mercati finanziari e dell’economia nella grande maggioranza delle aree geografiche.

Non mancano, ovviamente, motivi di preoccupazione quali il contesto economico in rallentamento, tensioni commerciali, instabilità politica. Ma allo stesso tempo i fattori positivi non mancano mica.

Basta dare uno sguardo all’anno da poco conclusosi, sostanzialmente

positivo per i mercati finanziari. La volatilità a cui abbiamo assistito ha

abbassato le valutazioni nei mercati sviluppati per circa il 25%, laddove le

relazioni indicano i risultati economici delle aziende e il prezzo delle

azioni. Quando si comprano azioni a buon mercato si ottengono statisticamente

rendimenti alti nel lungo periodo: non viene garantito nulla agli investitori,

ma le valutazioni azionarie tendono a conformarsi alla loro media di lungo

periodo (è una previsione che diventa più precisa man mano che si allunga il

periodo dell’investimento). Senza dubbio parliamo di una notizia positiva per

chi ha disponibilità di entrata a lungo termine sul mercato.

Un incremento del tasso di interesse

sarebbe in linea con la crescita dell’economia, l’inflazione e il mercato

del lavoro forte considerato l’obiettivo di crescita del 2%. I mercati hanno risposto però con

scetticismo e con vendite decise nel timore che la Fed non tenesse in

considerazione la decelerazione dell’economia.

A gennaio c’è stata una parziale marcia indietro: Powell ha chiarito che la Banca Centrale terrà in considerazione gli sviluppi dell’economia e dei mercati finanziari. Immediatamente i mercati hanno festeggiato, ma quel che conta è la consapevolezza che la politica monetaria continuerà a tenere in considerazione gli eventi, agendo sempre con flessibilità. Negli USA questa forte consapevolezza è solida più che in Europa.

Sui mercati non ci sono, come ovvio, garanzie e i mesi seguenti, quelli che mancano alla fine di quest’anno, restano in equilibrio delicato.

La cosa più importante però è il controllo della volatilità nel breve periodo. La transizione, in generale, potrebbe portare una qualche incertezza, in un contesto di mercato altamente delicato e dall’equilibrio precario. Esiste però una possibilità, per il 2019: potrebbe essere l’anno buono per investire, con correttezza e con la scadenza di un obiettivo nel medio-lungo periodo.

Tratto da Moneyfarm (https://blog.moneyfarm.com/it/investire/perche-il-2019-potrebbe-essere-un-anno-positivo-per-gli-investitori/)