Il Backup: l’unico vero strumento a salvaguardia dei dati

Secondo recenti studi, ogni anno al mondo vengono generati circa 1,8 zettabyte di file. Uno zettabyte equivale a1 sestilione di bytes, una cifra che francamente ho difficoltà a scrivere.

Per farvi capire meglio, uno zettabyte è l’equivalente di 36.000 anni di video ad alta definizione, che, a sua volta, è l’equivalente dello streaming dell’intero catalogo di Netflix per 3.177 volte.

Tutti questi dati sono costantemente a rischio a causa di furti, virus o danni strutturali della memoria fisica nei quali sono salvati. Effettuare un backup, ossia realizzare una copia di sicurezza dei propri file è una procedura alquanto semplice che purtroppo troppo spesso viene ignorata.

Le attuali statistiche indicano che circa il 29% degli utenti non ha mai effettuato un backup e solamente il 10% lo effettua giornalmente. Ormai la maggior parte dei dati riguardanti la nostra vita, sia privata che lavorativa, vengono archiviati su server e hard disk, può capitare che questi dispositivi si danneggino o vengono smarriti, rubati, infettati da virus.

Nel caso di aziende di aziende, questi eventi rappresentano un danno molto grave sia dal punto di vista economico (con il rischio di veder cancellati mesi interi di lavoro) che d’immagine: per questo è più che mai necessario realizzare regolarmente copie di backup in cui poter mettere al sicuro i propri dati”.

La regola d’oro per eseguire un backup è conosciuta come “regola del backup 3-2-1”. Questa regola consiste nel salvare i dati 3 volte utilizzando 2 tecnologie e tenendo 1 backup fuori dall’ufficio o dall’ambiente domestico o comunque scollegato a internet. Ecco come fare in otto passaggi.