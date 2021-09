Il camper vaccinale ASP “hub a casa tua” farà tappa a Licata e Palma di Montechiaro

Licata e Palma di Montechiaro nel cronoprogramma delle vaccinazioni anticovid-19 a domicilio previsto dall’iniziativa “hub a casa tua”, la campagna di profilassi itinerante promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, l’equipe professionale di medici e infermieri farà tappa nei due centri somministrando il siero a tutti gli over 12 non ancora coperti dalla protezione vaccinale.

Si inizia a Licata, nel fine settimana, con un presidio attivo venerdì 1 e sabato 2 ottobre in piazza “Progresso”, dalle ore 10 alle 18, e domenica 3 ottobre, nella stessa fascia oraria, in piazza “Attilio Regolo”. Da Lunedì 4 ottobre fino a giovedì 7 le azioni si sposteranno in piazza “Matteotti” a Palma di Montechiaro dove il camper ASP sosterà ancora dalle 10 alle 18.