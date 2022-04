Il Canicattì calcio vince il derby contro lo Sciacca e raggiunge la Serie D

Grande festa allo stadio Saraceno di Ravanusa dove il Canicattì , grazie alla vittoria nel derby contro lo Sciacca, è stato promosso in Serie D dopo 28 anni di assenza in questa serie.

La squadra del presidente Licata con il risultato di 4 a 1 contro lo Sciacca ha realizzato i sogni di tutti i tifosi che in questi anni hanno sostenuto la squadra nonostante le mille difficoltà soprattutto logistiche a causa della chiusura dello stadio Carlotta Bordonaro. Adesso i tifosi e tutta la dirigenza chiedono all’amministrazione comunale di portare avanti il progetto per la realizzazione di un nuovo stadio.

“Complimenti in primis alla Dirigenza del Presidente Angelo Licata, alla Squadra, al grandissimo Mister Lillo Bonfatto canicattinese purosangue e a questo meraviglioso Pubblico in particolare agli Ultras per questa SERIE D meritatamente conquistata sul campo che mancava da 28 lunghi anni – commenta il sindaco Corbo- L’impegno Mio e della Amministrazione Comunale è quello di riportare al più presto la Nostra Gente nel nostro glorioso Stadio Comunale Carlotta Bordonaro . Un ringraziamento sentito a Carmelo D’Angelo Sindaco e alla Città Tutta di Ravanusa per l’ospitalità di questi anni.”