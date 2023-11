Il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo si tinge d’arancione per contrastare la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e della campagna “Orange the World”, il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo ha illuminato la propria sede e i reparti dedicati al progetto “Una stanza tutta per sé”.

In collaborazione con l’organizzazione “Soroptimist International d’Italia”, l’iniziativa coinvolge rappresentanti della rete antiviolenza, militari appositamente formati con spiccate capacità empatiche e i Soroptimist locali.

Con 5 “stanze di ascolto protetto” distribuite strategicamente, il Comando offre supporto alle vittime vulnerabili, contribuendo alla lotta contro la violenza sulle donne.