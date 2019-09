Connect on Linked in

Per la prima volta, quest’anno, il Comune di Naro entra a far parte di uno dei festival più importanti della Sicilia: “le vie dei tesori”.

Le Vie dei Tesori 2019 si svolgerà in 3 weekend a Settembre.

Si parte il 14 Settembre con dieci città, per tre weekend, fino al 29 settembre: Acireale, Caltanissetta, Marsala, Messina, Naro, Noto, Sciacca, Sambuca, Siracusa, Trapani. Il 4 ottobre il testimone passa a Palermo, Catania, Ragusa, Modica e Scicli.

Dalle saline della Sicilia occidentale agli splendori del Barocco di Naro e di Noto, dall’itinerario arabo-normanno a Palermo ai tesori nascosti nel cuore dell’Isola.

Un grande e ambizioso progetto di cui Naro fa parte. Per l’occasione sono state organizzate delle visite guidate nei principali luoghi di interesse storico culturale.

Come Naro viene raccontata sui canali ufficialI del Festival:

“La “Fulgentissima” amata da Federico II: nel 1200 Naro era tutta raccolta in una cinta fortificata su cui si aprivano sette porte. Ne è rimasta in piedi solo una, la Porta d’Oro, esempio di un piccolo gioiello medievale che poi si srotola nel barocco. Il nome attuale potrebbe derivare dal greco naròn (liquido, corrente) dal fenicio nahar (fiamma), dall’arabo nahar (fiume). Castelli, chiese e monasteri la punteggiano ovunque, in un intreccio di storie, culture e religioni di cui è simbolo la chiesa Madre, un tempo moschea. Luoghi che saranno visitabili durante Le Vie dei Tesori, che per la sua prima edizione si svolgerà in quattordici tappe. Una scoperta nel cuore della Sicilia.”

Dichiarazione del Sindaco Maria Grazia Brandara:

“Abbiamo preso al volo l’occasione di entrare a far parte del festival le Vie dei Tesori. Uno dei tanti progetti di incentivazione turistica che questa amministrazione porterà avanti. Naro merita di stare al passo con i maggiori centri turistici della Sicilia e, grazie a Le Vie dei Tesori, ci stiamo riuscendo.”

Domani alle ore 15.00 nella Sala della giunta al Palazzo Municipale, l’iniziativa sarà presentata alla stampa.