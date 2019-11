Il coro e l’ensemble Lo Nigro premiati ad Alessandria della Rocca

Print This Post

Il coro polifonico e l’ ensemble “G. Lo Nigro”,diretti dal M° Carmelo Mantione, hanno ottenuto il Premio per l’elaborazione musicale della Ave Maria di Vavilov (nota come Ave Maria di Caccini), per l’equilibrio tra organico vocale e strumentale, alla diciassettesima edizione della rassegna corale organizzata dall’Associazione culturale Cantores Dei e patrocinata dal comune di Alessandria della Rocca.

ll comitato tecnico era presieduto da Mons. Liberto, direttore del coro della Cappella Sistina fino al 2010. Alto il livello artistico della manifestazione che ha coinvolto importanti formazioni come il gruppo vocale Eufonè diretto dal M° Enzo Marino e il Coro Santa Cecilia di Agrigento diretto dal M° A. Lo Presti.

Il coro Lo Nigro ha eseguito insieme all’ensemble strumentale la celebre Ave Maria di Vavilov nell’elaborazione di Carmelo Mantione per solista (soprano, M° Daniela Carlino), due voci miste e strumenti, e due capisaldi della letteratura corale: Ave verum corpus di W.A.Mozart e Cantique de Jean Racine di G. Faure.

L’ensemble strumentale era composta da: Nicole Insalaco, Vincenzo Farinella, Mirella Genova (violino),M° Julia Di Stefano e M° Carmela Messina (flauto), Giuseppe Di Bella (clarinetto), Alessio La China (violoncello),Simone Giardina (pianoforte).