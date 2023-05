Informiamo che è stato pubblicato un avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse per il reperimento a tempo parziale 25h sett., Area dei Funzionari (precedente sistema di classificazione cat. D1), di un “ESPERTO IN MATERIA AMMINISTRATIVA”, per il Distretto Socio-Sanitario D03.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo solidarietasociale@pec.comune.canicatti.ag.it entro il 6 giugno 2023.

Per prendere visione dell’avviso e scaricare la domanda di partecipazione consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale al seguente link.