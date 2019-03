Il Futsal Canicattì 5 conquista la decima vittoria di fila

Connect on Linked in

Un Futsal Canicattì 5 che sembra essere inarrestabile nel campionato di calcio a 5 serie C2 girone A , i biancorossi di mister Jack Giardina nella 22esima giornata del torneo hanno conquistato la loro decima vittoria di fila su un

campo ostico come quello della Jatina Partinico,e adesso il sogno primo posto per i biancorossi dista soltanto due lunghezze, ed alla penultima giornata di campionato vi è in programma a Canicattì il match che molto probabilmente deciderà le sorti del torneo con lo scontro diretto proprio tra Futsal Canicattì 5 e Polisportiva Alqamah.

I ragazzi del presidente Enzo Urso continuano a viaggiare ad un ritmo davvero impressionante,ed il sogno di una promozione diretta in C1 non è più un’utopia.

Anche a Partinico contro la Jatina la formazione canicattinese è stata autrice di una prova di grande maturità e carattere contro un avversario che nelle ultime giornate aveva sempre ben figurato , sotto di tre reti nei primi 20 minuti ha saputo ribaltare il risultato e l’ha visto prevalere alla fine per 6 a 4. Protagonista del match è stato l’esperto Gianluca Isgrò, autore di una doppietta.

Per i biancorossi le altre marcature portano la firma del portiere Antonio Lavilla,Benito Sirone e Gero Ilardo anche lui con due reti. Mercoledì 27 marzo si ritorna subito in campo al palazzetto dello sport di Canicattì alle ore 21.00 per l’impegno di coppa Sicilia contro il Redentino Soccer Palermo, dove si gioca per il passaggio nei quarti di finale.