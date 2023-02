Completati, dal Genio Civile di Agrigento, i lavori di manutenzione delle strade provinciali 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, 35B Lucca Sicula-Bivio SS380 e 88 di collegamento tra la SP36 e la SP47, per un importo complessivo di poco più di un milione e mezzo di euro.

Prosegue dunque velocemente il programma dei lavori di manutenzione della viabilità interna della provincia di Agrigento, portato avanti dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, oggi guidato dall’On. Alessandro Aricò, in attuazione ad un accordo istituzionale con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Grazie ai lavori eseguiti, sono state superate una serie di criticità che riguardavano la deformazione della sede viaria in diversi punti, causata da movimenti franosi, il deterioramento del conglomerato bituminoso in alcuni tratti, l’assenza di segnaletica orizzontale, la carenza e l’obsolescenza della segnaletica verticale e l’inadeguatezza delle opere di canalizzazione delle acque, che spesso determinavano condizioni favorevoli per l’innesco di frane del corpo stradale verso valle. In particolare, con gli interventi appena conclusi, sono state eliminate le frane, è stato regolarizzato il deflusso delle acque ed è stata ripavimentata la sede stradale, su cui adesso è ben evidente la nuova segnaletica orizzontale.

“Siamo lieti di continuare ad offrire il nostro contributo, afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola, per ridurre quel gap infrastrutturale che, negli ultimi lustri, ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Nel corso degli ultimi 15 mesi, seguendo le direttive del nostro Assessorato Regionale e del Dipartimento Tecnico, diretto dall’Architetto Salvatore Lizzio, abbiamo eseguito lavori di manutenzione in ben undici strade ricadenti sul territorio provinciale*.

Presto, aggiunge La Mendola, il programma dei lavori di manutenzione della rete stradale provinciale sarà incrementato con una serie di nuovi interventi, da finanziare con le risorse che saranno stanziate dal Governo Schifani, su proposta dell’Assessore al ramo, On. Alessandro Aricò”.

In attesa della progettazione esecutiva della Strada Mare Monti, il restyling delle strade provinciali 35a, 35b, 88, che attraversano il versante dei Monti Sicani, è ben visibile dalle foto allegate e soprattutto dal filmato scaricabile dal seguente link: https://we.tl/t-iW06SbFgqX , che mette in evidenza il tracciato della SP88 prima e dopo dei lavori.

Lo staff del Genio Civile, impegnato nell’esecuzione dei lavori, è costituito dal Responsabile Unico del Procedimento, Carmelo Marrix, dal Direttore dei lavori, Roberto Mistretta, dai Direttori Operativi Salvatore Alessi, Salvatore Failla e Gianfranco Vullo e dagli Ispettori di Cantiere Pietro Bosco, Pietro Fiaccabrino e Carmelo Florio.

*Le undici strade provinciali oggetto di lavori di manutenzione negli ultimi 15 mesi: SP32 Ribera-Cianciana; SP12 Naro-Campobello di Licata; Strada di collegamento del centro abitato di Agrigento, con l’Ospedale San Giovanni di Dio e la SP15; SP35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, SP35B Lucca Sicula- Bivio SS380 e SP88 di collegamento tra la SP36 e la SP47; giro di sicilia: viale Leonardo Sciascia (Agrigento) e vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa (Canicattì).