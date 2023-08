Designato il Cav Dott. Salvo Zappalà, Presidente Ente Pro Loco Sicilia, unitamente al Dott. Pasquale Ciurleo Presidente nazionale EPLI e il dott.Oronzo Rifino Epli Puglia membri di rappresentanza del Comitato Paritetico presso il Ministero del Turismo in forza del protocollo d’intesa firmato il 15/6/2023.

Il Comitato Paritetico avrà funzioni di sviluppo e crescita del settore turistico italiano. La nomina del Cav. Salvo Zappalà, una scelta del CDA Epli che, ha tenuto conto dell’esperienza pluriennale nel settore turismo.

Zappalà oltre a ricoprire l’importante carica di Presidente del comitato di Ente Pro Loco Sicilia, guida un importante management e di produzione turistica ed eventi.

Zappalà si è reso disponibile per l’importanza del comitato paritetico perché si farà carico di portare al tavolo ministeriale progetti, attività, eventi, idee, per la crescita, la valorizzazione, la promozione del turismo nazionale e regionale. Non ci resta dire: la Sicilia è ben rappresentata.