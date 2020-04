Canicattì, Coronavirus: Il gruppo Ultras “Racinari” avvia raccolta fondi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Riceviamo e pubblichiamo.

“In un momento storico cosi complicato dove , a causa del coronavirus, molte persone non possono andare a lavorare e quindi non hanno la possibilità di provvedere economicamente all’acquisto di beni primari, anche noi del gruppo RACINARI nel nostro piccolo vogliamo dare una mano.

Da oggi lanciamo una raccolta fondi tramite paypal che verrà destinata al panificio restivo ( via reg. Siciliana,15) in modo da garantire un pasto alle persone che si trovano in difficoltà.

Attenzione: non andare direttamente al panifico ma ricaricare sul conto PAYPAL. L’importo sara’ visibile a tutti coloro che vogliano controllare, con la possibilità di poter lasciare il proprio nome o in forma anonima.

Si può contribuire anche senza avere conto paypal . Dentro e fuori gli spalti, sempre e comunque al tuo fianco. I racinari. “