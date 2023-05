Il IV istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Floridia ha vinto l’edizione 2023 del Premio “Pina e Libero Grassi”, qualificandosi al primo posto a livello nazionale per la sezione “Interviste”, riservata alle scuole secondarie di 1° grado.

Il video presentato al concorso, dal titolo “La strage silenziosa. Intervista a Don Palmiro Prisutto”, verrà reso pubblico dopo la consegna del premio, che avverrà a Palermo, nell’aula magna dell’Università, domani, giovedì 18 maggio.

A ritirare il premio a Palermo saranno gli alunni che hanno realizzato l’intervista e le docenti che li hanno seguiti e guidati in questa iniziativa, accompagnati da Don Prisutto, dal dirigente scolastico, dal Dsga e da una rappresentanza di alunni e docenti della scuola.

Entusiasta il dirigente scolastico Salvatore Cantone, che dichiara: «Sono davvero felice per questo premio a cui abbiamo partecipato con un’intervista a Don Palmiro, che per anni è stato un mio collega insegnante e, soprattutto, un mio docente proprio alla scuola media Quasimodo dove, nei lontani anni Ottanta, istruiva noi ragazzi sull’allora poco conosciuta tematica ambientale.

E poi il video parla di Augusta, dove ho insegnato per 12 lunghi anni con alunni e colleghi indimenticabili. Un luogo a me caro, che soffre per una catastrofe ambientale ormai sotto gli occhi di tutti e che vorrei vedere riscattato dopo tanta sofferenza. L’augurio è che questo video possa essere utile per migliorare il nostro ambiente e sensibilizzare i giovani su tematiche fondamentali per il nostro ma, soprattutto, il loro futuro».