Tenere il passo con l’irrigazione del giardino può essere una sfida: le vacanze, i programmi fitti di impegni e le mutevoli condizioni meteorologiche possono lasciare assetati fiori, verdure e arbusti.

Ma installare uno dei migliori sistemi di irrigazione a goccia, venduti in kit contenenti tutto il necessario, ti aiuterà a risolvere questo problema comune.

L’irrigazione a goccia è quel sistema che prevede tubi flessibili, irrigatori e ugelli che forniscono la giusta quantità di acqua a ogni pianta, il che aiuta a evitare sia l’irrigazione insufficiente che quella eccessiva.

I migliori sistemi di irrigazione a goccia, se impostati su un timer, irrigano automaticamente e sono facili da installare e mantenere.

Troverai persino sistemi di irrigazione a goccia orientati a diversi tipi di giardini. Quindi continua a leggere per sapere come funzionano questi sistemi di irrigazione senza preoccupazioni e segui i nostri consigli per alcuni dei sistemi migliori e dove acquistarli.

Caratteristiche degli ugelli nei sistemi di irrigazione

I sistemi di irrigazione a goccia richiedono diversi ugelli erogatori. A seconda del design e delle esigenze del tuo giardino, alcuni di questi ugelli saranno più adatti di altri. Prima di tentare di pianificare il tuo sistema di irrigazione, familiarizza con i seguenti tipi di ugelli di emissione, ciascuno con punti di forza e di debolezza che vale la pena considerare.

Irrigatori micro-spray

Gli irrigatori micro-spraysono dispositivi utili che possono sfruttare al meglio un sistema di irrigazione a goccia a bassa pressione. Si installano accanto a piante più alte o vengono utilizzate per colpire alcune piante con maggiori esigenze idriche lasciando sole le piante meno bisognose. Sono progettati con un raggio di spruzzo migliorato rispetto ad altri tipi di emettitori con la stessa pressione.

Emettitori puntiformi

Spesso preferiti dai giardinieri paesaggisti e ottimi per le piante che non se la cavano bene con l’acqua sulle foglie (come pomodori e melanzane), sono preimpostati e non regolabili che distribuiscono una determinata quantità di acqua a una pianta all’ora. Sono eccellenti per l’uso con piante “satellite” in fioriere e cesti appesi, oltre a verdure sensibili.

Gli emettitori point-source possono essere installati tramite alcuni metodi diversi:

Collegato direttamente al tubo principale.

Installato sotto l’impianto con un tratto di tubo che si collega al tubo principale.

Collegato al tubo principale con un tratto di tubo che va all’impianto.

Gocciolatori in linea

Per coloro che hanno un approccio più rilassato all’irrigazione del giardino, i gocciolatori in linea sono un modo semplice e veloce per distribuire acqua. Questi tubi hanno un diametro inferiore rispetto al tubo principale, ma possono essere di varie lunghezze.

Gli emettitori sono integrati nel tubo per tutta la sua lunghezza, consentendo ai giardinieri di intrecciare il tubo tra le piante e fornire acqua senza mettere un mucchio di emettitori nel tubo principale.

Si tratta di un metodo che richiede poca manutenzione.

Le velocità di irrigazione del tubo flessibile dell’emettitore di gocciolamento in linea differiscono dai modelli a sorgente puntiforme, poiché non sono determinate dalle valutazioni.

In generale, i tubi in linea sono disponibili in vari diametri. Controlla le informazioni del produttore per determinare ciò di cui hai bisogno per le tue particolari esigenze di giardinaggio.

Cosa considerare quando si acquista un sistema di irrigazione a goccia

Ora che hai familiarità con i vari tipi di sistemi, puoi focalizzarti sulla creazione del sistema ideale per il tuo giardino.

Vale la pena notare e pianificare le dimensioni e il tipo di giardino, insieme al tipo di terreno e ad altri fattori.

Ecco alcuni fattori da tenere a mente quando si acquista un sistema di irrigazione a goccia.

Dimensione del giardino

La dimensione del tuo giardino determinerà la configurazione del tuo sistema e il kit di cui hai bisogno. Per i giardini più piccoli, spesso è sufficiente un solo kit per installare un efficace sistema di irrigazione a goccia. I giardini più grandi possono richiedere lunghezze aggiuntive di tubi ed emettitori. Potresti anche scoprire che stai meglio con due sistemi separati che funzionano in momenti diversi in luoghi diversi intorno alla tua proprietà.

Tipi di piante

Diverse specie di piante richiedono diverse quantità di acqua. A seconda di cosa stai coltivando, potresti dover essere creativo con un sistema di emettitori in linea e point-source. Uno dei grandi pregi di un sistema di irrigazione a goccia è la sua flessibilità. Se progettato correttamente, un singolo sistema può innaffiare un’ampia varietà di piante.

Tipo di terreno

Esistono sei diversi tipi di terreno: argilloso, sabbioso, limoso, torboso, gessoso e argilloso, tutti con contenuti di nutrienti e caratteristiche di drenaggio variabili. È importante capire il tipo di terreno che hai in modo da poter scegliere il miglior sistema di irrigazione a goccia per le tue esigenze.

In generale, il terreno del giardino è una bella miscela di questi tipi di terreno e tende ad offrire una buona miscela di nutrienti e capacità di trattenere l’acqua.

Se stai annaffiando aiuole rialzate o piene di terra da giardino, non dovresti avere molti problemi a far funzionare un sistema di irrigazione a goccia per te.

Una volta che hai determinato le piante e il terreno che hai, puoi capire le esigenze idriche delle piante e scegliere gli emettitori corretti