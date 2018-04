Il “Meetup cinque stelle Canicattì in movimento”, chiede risposte al Sindaco sulla questione rifiuti

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da “Meetup Canicattì in Movimento” .

“Nell’ ultimo mese a Canicattì assistiamo ad uno spettacolo pietoso.

Inermi ed abbandonati i cittadini, vagano nel dubbio e nel buio di quanto ruota attorno alla questione spazzatura.

Canicattì è rimasta indietro rispetto ai paesi vicini in tema di differenziata ma su questo dobbiamo ringraziare, oltre che l’attuale, anche la precedente amministrazione.

Stessa cosa possiamo affermare sulla bonifica mai effettuata della nostra discarica di c.da Buccheri, una bomba ecologica in essere. Oggi, probabilmente, avremmo potuto reagire meglio a questa emergenza

Dopo il silenzio che ha contraddistinto il primo cittadino e tutta la giunta comunale, lasciando per giorni i propri cittadini in balia del proprio destino, non comunicando motivi e soluzioni della crisi, ecco che inizia a muoversi qualcosa (in peggio).

Il sindaco chiede un incontro con il Prefetto, o il Prefetto chiede un incontro…

All’incontro partecipano i rappresentanti della ditta Catanzaro (ditta che gestisce la discarica di Siculiana Monteallegro).

Dopo l’incontro il sindaco esce dal silenzio e comunica che la Ditta non ci permette di conferire presso la propria discarica per via di debiti pregressi (900 mila euro circa).

La Ditta Catanzaro, con una dichiarazione diffusa a mezzo stampa, contraddice nettamente le giustificazioni del Sindaco. Infatti Catanzaro fa alcune affermazioni :

…..“ La motivazione non va ricercata in aspetti economici e finanziari, ma nella corretta pretesa della formalizzazione di atti legittimi , secondo quanto previsto dalla legge.” …..

…. non abbiamo posto pregiudizi a riprendere i rapporti, dimostrandoci ampiamente disponibili a rateizzare gli ingenti crediti da noi vantati.

…. dagli uffici del Comune con ripercussioni sul controllo della situazione gestionale, che pongono il Comune di Canicattì al di fuori di un quadro di liceità e di “buona fede”, minando la governabilità dei propri conti…..

Se tutto ciò dovesse corrispondere a verità , verrebbe meno la credibilità di chi ci amministra e di chi dovrebbe assicurare la trasparenza e la legalità, affermazioni molto gravi che ancora ad oggi non sono state smentite dal nostro sindaco.

Ma quella stessa credibilità è comunque minata dal fatto che ilsindaco ha mentito in queste settimane dicendo che non potevamo conferire a Siculiana perché c’era un divieto di conferimento temporaneo dettato con ordinanza Musumeci numero 2. Nel frattempo il Comune ha conferito presso le discariche Traina e Marco Polo. Adesso conferiremo a Lentini con cui, si dice, abbiamo già dei debiti pregressi.

A pagare il conto ulteriormente lievitato dei costi di questa emergenza secondo voi chi saranno?

L’emergenza ad oggi è secondo voi finita?

Come rimane il nostro paese? Contaminato e pieno di debiti!!??

Il M5S di Canicattì non si potrà fermare davanti ad una cosacontorta e complessa come questa, come sempre continueremo a monitorare, vigilare e informare l’intera collettività.”

Siamo stati subito propositivi con i nostri 8 PUNTI consegnati al nostro Sindaco e stiamo valutando di presentare un ulteriore atto consiliare che possa far emergere le “verità nascoste”.

Movimento 5 stelle MEETUP CANICATTI IN MOVIMENTO

Fabio Falcone Claudio Volpe