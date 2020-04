Print This Post

Un attempato settantudenne a spasso per le vie del centro storico giarrese con in tasca un revolver calibro 38 a tamburo con le cartucce inserite.

Lo hanno bloccato i carabinieri di una pattuglia della Stazione di Giarre, impegnati nei predisposti servizi per assicurare la prevenzione dei reati.

L’uomo, poi identificato per Giuseppe Arrigo, 72 anni, transitava a piedi in piazza Mazzini, nei pressi della stazione ferroviaria e, inspiegabilmente, alla vista dei Cc, ha cercato di nascondersi dietro le auto parcheggiate.

Il comportamento tenuto dall’uomo ha spinto i carabinieri ad effettuare una verifica; sottoposto a perquisizione personale i Cc hanno rinvenuto, sorprendentemente, quella grossa pistola a tamburo con le cartucce inserite e pronte ad esplodere. In tasca aveva altre cinque cartucce di riserva.

L’uomo, che non ha saputo fornire spiegazioni sul possesso dell’arma carica, chiudendosi in un assoluto silenzio, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini dei carabinieri proseguono nel massimo riserbo.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/318161/il-mistero-dell-uomo-a-spasso-per-giarre-con-un-revolver-pronto-a-sparare.html)