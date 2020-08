Nei giorni scorsi il Comune di Realmonte ha dato il via ad una serie di controlli atti a tutelare la Scala dei Turchi.

Il progetto prevede la presa in servizio di 6 operatori civici i quali avranno il compito di informare i turisti nonché vigilare sull’eventuale violazione dei divieti imposti dall’autorità giudiziaria in merito al travalico nelle scalinate di marna bianca.

Innumerevoli sono state infatti le sanzioni poste in essere dalle forze dell’ordine sugli incivili che, ignorando i cartelli, hanno letteralmente preso d’assalto il famoso litorale agrigentino trasgredendo di fatto la legge pur di farsi un selfie ricordo.

Di Pietro Geremia