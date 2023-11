Il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha preso provvedimenti emettendo 17 avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti dedite a reati gravi.

Sette di questi avvisi sono stati adottati nella forma aggravata prevista dal Decreto Legislativo n. 159/2011, vietando la possidenza o l’uso di vari strumenti e dispositivi.

I destinatari degli avvisi sono tutti pregiudicati per reati di criminalità diffusa, spaccio di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Tra di essi figurano un 23enne e un 20enne, già denunciati per lesioni personali in concorso.

In un episodio avvenuto in via Albertone Matteo lo scorso agosto, i due giovani hanno aggredito un ragazzo causandogli gravi lesioni.

Inoltre, un avviso orale è stato emesso per un 21enne denunciato nel mese di ottobre per lesioni, violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Durante un posto di controllo su viale Tirreno, il giovane tentò di fuggire, causando un incidente e opponendo resistenza agli agenti intervenuti colpendo uno di loro al volto.