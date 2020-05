Canicattì, inizio lavori realizzazione opere urbanizzazione 2° stralcio via Nilde Iotti

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che ieri sono iniziati i lavori in via Nilde Iotti.

Il progetto prevede la realizzazione di opere stradali, rete fognante, rete pubblica illuminazione. Le somme da utilizzare provengono dai Fondi di compensazione ANAS per il raddoppio della SS 640.

In passato, per evitare problemi igienico – sanitari, i residenti hanno usato i pozzi neri con non pochi disagi poiché i liquami fuoriuscivano in superficie. Adesso il Comune, doterà il quartiere dei servizi mancanti.

In altri quartieri , come in via dell’Uva Italia, i residenti da tempo chiedono strade adeguate. Nella zona infatti, sembra di essere in aperta campagna.

Nei vari programmi politici delle amministrazioni che si sono succedute, compresa la gestione commissariale, si era parlato di recupero della centralità urbana e della vivibilità cittadina attraverso una serie di interventi che prevedevano la realizzazione di infrastrutture sia nel centro che in periferia, su questo fronte però, nessun politico sembra aver fatto abbastanza.