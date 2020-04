Campobello di Licata, il Sindaco Picone annuncia il primo caso di Coronavirus

Connect on Linked in

Anche a Campobello di Licata arriva il primo caso di Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Sindaco Giovanni Picone con un video postato sul proprio profilo social di Facebook:

” Ho parlato con il nostro concittadino, sta bene, ed era in isolamento già da diversi giorni. Non c’è ragione, pertanto, di fare allarmismi, occorre essere seri e responsabili. Continuare ad osservare le norme e mantenere le distanze, come avete sempre fatto. Per i pochi, invece, che non si sono attenuti alle prescrizioni, mi auguro che questa notizia, possa essere occasione di riflessione. Auguro al nostro concittadino una pronta e piena guarigione, e a tutti noi, una buona Domenica delle Palme” – termina il primo cittadino campobellese.