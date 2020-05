Canicattì, in auto senza patente e con droga a bordo: sanzionato 20enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Canicattì hanno beccato un 20enne di origini rumene con addosso delle dosi di crack e di eroina.

I fatti sarebbero avvenuti durante i controlli del 1 Maggio posti in essere da parte degli agenti quando questi, durante un giro di controllo, avrebbero notato il ragazzo circolare a bordo di un auto per le vie della Città del Parnaso con un atteggiamento guardingo.

Insospettiti dalla situazione, i poliziotti canicattinesi hanno dunque avviato una perquisizione all’interno dell’abitacolo del mezzo rinvenendo non solo la sostanza stupefacente, di cui il ragazzo avrebbe dichiarato di farne uso personale, ma scoprendo anche che non aveva mai conseguito la patente di guida.

Una volta espletate le formalità di rito il 20enne è stato dunque sanzionato per violazione delle direttive del DPCM in tema di Covid-19, denunciato per guida senza patente e segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti.