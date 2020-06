In Sicilia ancora un solo nuovo caso di coronavirus: restano 132 gli attuali positivi

Per il secondo giorno consecutivo la Sicilia registra un solo nuovo caso di coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 2.344 tamponi rinofaringei processati dal sistema sanitario regionale. Il caso è stato segnalato dall’Asp di Caltanissetta.

I casi totali, che ieri erano 3.073, salgono pertanto a 3.074. Naturalmente nei dati siciliani non è stato registrato il focolaio di coronavirus scoppiato a bordo della nave-quarantena Moby Zaza dove 28 migranti in un gruppo di 211 sono risultati positivi.

E così, in virtù di un paziente guarito, gli attuali positivi in regione restano 132 come ieri. Invariata anche la loro situazione 110 si trovano a casa in isolamento domiciliare, 17 sono ricoverati in ospedale e 5 sono ricoverati in terapia intensiva.

In Italia

In Italia invece il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 239.410, con un incremento rispetto a ieri di 190 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.655, con una decrescita di 918 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 107 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 8 pazienti rispetto a ieri. 1.610 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 243 pazienti rispetto a ieri. 16.938 persone, pari al 91% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 30 e portano il totale a 34.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.111, con un incremento di 1.526 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia, 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento*, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.

