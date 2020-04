Sicilia, L’Esercito al servizio della comunità

Connect on Linked in

Ieri mattina, i militari del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, in collaborazione con la parrocchia di San Francesco di Paola, la Caritas e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa, si sono prodigati per la distribuzione di tre tonnellate e mezzo di generi alimentari a favore di circa 400 famiglie indigenti e di uova di Pasqua per i bambini meno fortunati.

I beni distribuiti erano stati donati dalla Protezione Civile, dal Banco Alimentare, dalla Caritas diocesana, da varie catene di supermercati della zona e dai fedeli della parrocchia. Un’attività dettata dallo spirito di solidarietà che, nei momenti di maggior crisi, unisce istituzioni e collettività al servizio dei più deboli, allo scopo di contribuire a mitigare le sofferenze di chi vive anche difficoltà economiche.

L’iniziativa di ieri è solo l’ultima in ordine temporale tra le tante dimostrazioni di aiuto delle donne e degli uomini della Forza Armata. Il giorno precedente, infatti, l’Esercito aveva provveduto al trasporto delle derrate distribuite, oltre a 2500 uova pasquali che, dal deposito della Protezione Civile sono state consegnate alla locale sezione dell’Associazione Nazionale del Fante.

Il sodalizio tra ex appartenenti alla Forza Armata, infatti, ha ricevuto il compito di distribuire le uova entro Pasqua ai bambini di tutta la provincia che più stanno soffrendo l’emergenza in atto e poter condividere la gioia di un dono – il tipico uovo pasquale – in un momento reso ancora più difficile dall’emergenza in atto.

E non solo: sempre a Palermo, nei giorni scorsi, l’Esercito, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Vincenziano, ha provveduto alla distribuzione di viveri del Banco Alimentare in favore di 80 famiglie in difficoltà economica.

Tali attività, nate sotto il segno della solidarietà, integrano le funzioni istituzionali dell’Esercito, già fortemente impegnato in supporto alle Prefetture per il controllo del territorio, in concorso al servizio sanitario nazionale e quale imprescindibile assetto logistico a favore della Protezione Civile