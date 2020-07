Connect on Linked in

I banchi sono doppi, di quelli che prevedono un unico pezzo lungo

quanto due banchi singoli e ai quali seggono due studenti, e certo non

possono garantire il metro di distanza tra i due. Così si pensa ad

interventi “artigianali” per rispettare le indicazioni del CTS.

I banchi incriminati in Sicilia sono circa tre quarti del totale

dell’Isola, 300mila, che non consentirebbero di rispettare quel metro di

distanza “rime buccali”

per circa 600mila studenti. Per questo motivo si sta pensando ad una

soluzione di falegnameria, dividendoli in due con tanto di sega.

“L’ipotesi è segare i banchi, se sono in legno, o comunque separarli.

Potremmo usare dei separatori, anche in legno, per evitare contatti –

ha detto il capo della task force regionale Adelfio Cardinale – ma la

soluzione migliore resta dividere i banchi”. Soluzione estrema per

risolvere quello che nell’isola viene considerato come l’ostacolo più

grande da superare.

Alla base della soluzione estrema, i tempi per l’acquisto di nuovi

banchi che dovrebbero sostituire i doppi: troppo lunghi. Quindi meglio

andarci giù di sega.

Si spera anche nei banchi promessi dal Ministro, che dovrebbero

essere distribuiti proprio in quelle scuole in cui ci sono maggiori

difficoltà per il rispetto delle indicazioni del Comitato tecnico

scientifico.

Si tratta, come ha ribadito il Ministro in serata anche a La 7, di banchi di nuova generazione, monoposto e che saranno acquistati grazie ai fondi per l’emergenza Covid.

Gli studenti siciliani resteranno in bilico per tutta l’estate, quindi, “divisi” tra banchi segati e quelli di ultima generazione. Solo quando saranno riaperte le classi per il rientro a settembre, si scoprirà se faranno bella mostra i primi o i secondi.

Fonte: orizzontescuola.it

(https://www.orizzontescuola.it/in-sicilia-mancano-banchi-monoposto-saranno-segati-quelli-doppi-per-rispettare-il-metro-tra-studenti/)