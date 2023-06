Parte nel pomeriggio di oggi l’avventura di Epli Sicilia alla gestione dell’Info Point turistico dell’aeroporto di Trapani. Al Vincenzo Florio di Birgi, infatti, è stato inaugurato il primo punto di informazioni turistiche delle scalo e che da oggi, dunque, sarà capace di fornire consigli e indicazioni precise, con il valore aggiunto di un #nuovomododifareproloco proposto da EPLI.

Il progetto, di cui capofila è la pro loco di Marsala, presieduta da Bice Marino, vede impegnate anche le pro loco di Castelvetrano-Selinunte, retta da Piervincenzo Filardo, di San Vito lo Capo, con il presidente Paolo Graziano, Alcamo Marina guidata da ? Lombardo, la pro loco di Nubia, presieduta da Salvatore Piacentino.

Presenti il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, il presidente nazionale dell’Epli, Ente pro loco italiane, Pasquale Ciurleo, il presidente regionale dell’Epli Sicilia, Salvo Zappalà, Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale, e una rappresentanza delle pro loco aderenti di San Vito Lo Capo, Nubia, Marsala, Selinunte, Santa Ninfa e Alcamo Marina.

Sono intervenuti al taglio del nastro Rosalia D’Alì, presidente del Distretto turistico Sicilia occidentale e Baldassare Gucciardi, dirigente responsabile del Servizio turistico della provincia di Trapani della Regione siciliana.

«Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012 – ha affermato il presidente della società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra. – In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, esiste sempre un information point a disposizione dei turisti.

E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile fornire informazioni utili e raccontare le bellezze del territorio a tutti i passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio l’Ente nazionale Pro loco italiane per averlo reso possibile.

Auspico – ha aggiunto Ombra – che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, sia per avvantaggiare la nostra clientela, sia nell’interesse del territorio, divenendo punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia.

E, ancora – conclude -, attraverso l’info-point sarà possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo».

Soddisfatto il presidente nazionale Epli, Pasquale Ciurleo, che a margine della cerimonia di inaugurazione, ha esaltato le potenzialità dell’accordo: «Con oggi si fa la storia in un territorio straordinario che aveva bisogno del #nuovomododifareproloco per avviare un progetto importantissimo – commenta Ciurleo – È nel DNA delle Pro Loco avviare sinergie per la crescita del settore turistico offrendo servizi e professionalità!Le Pro Loco Siciliane da oggi possono vantare il primo Info-Point attivo all’interno di un aeroporto italiano». Soddisfazione che trapela anche dalle parole di Salvo Zappalà, presidente Epl Sicilia,

che individua nell’evento «la giusta rotta da seguire per garantire servizi efficienti e una promozione del territorio che sia davvero efficace, con il valore aggiunto delle Pro Loco e deil’esercito di volontari che con passione, competenza e professionalità saranno capaci di vincere questa ed altre sfide».