Nelle ultime ore, la città etnea è stata scenario di due diversi incendi, entrambi fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Il primo episodio si è verificato nel cuore del centro storico, in via San Francesco, dove le fiamme sono divampate all’interno di uno storico pub.

Ad andare distrutta una scaffalatura e parte della coibentazione del tetto, ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da un’autobotte, ha permesso di circoscrivere le fiamme e di mettere rapidamente in sicurezza i locali.

Contemporaneamente, un secondo rogo è scoppiato nel quartiere Zia Lisa, interessando la cucina di un’abitazione al piano terra di un edificio a due piani.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Sud, coadiuvati da un automezzo logistico, un’autoscala e un’autobotte. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo ha impedito alle fiamme di propagarsi agli altri ambienti della casa e alle abitazioni limitrofe.

Nessuno dei due incidenti ha causato feriti, ma rimane alta l’attenzione sulle cause. Gli inquirenti, infatti, sono al lavoro per stabilire se l’innesco di entrambi i roghi sia riconducibile a cause accidentali o, al contrario, ci sia stato qualche elemento doloso.