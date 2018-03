Incendia una scuola elementare: Arrestato con un ordine di carcerazione.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri della Stazione di Merì, in provincia di Messina, hanno arrestato un giovane del posto, P.M., 24 enne, già noto alle Forze di Polizia, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, per l’espiazione di una pena di quasi due anni di reclusione.

Il provvedimento scaturisce da intensa e serrata attività investigativa condotta dalla Stazione Carabinieri di Merì a seguito di un grave incendio commesso dall’arrestato, all’epoca dei fatti minorenne, nel plesso scolastico elementare di Merì nel mese di novembre del 2010.

L’atto ebbe gravi ripercussioni sia per i danni provocati dal rogo ma, soprattutto, per aver costretto la chiusura dell’Istituto per ben 4 mesi con riflessi negativi sull’andamento delle lezioni.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato associato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Acireale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.