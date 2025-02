Un grave incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un’abitazione su due piani in via dei Cappuccini, nel centro storico di Caltabellotta.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, hanno provocato la morte di un 47enne, figlio della coppia di coniugi proprietari della casa.

Dinamica dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incendio il padre non si trovava in casa, mentre l’anziana madre era presente ed è rimasta gravemente ustionata. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso per salvare il figlio, che è deceduto sul posto.

Soccorsi ostacolati dal vento

Sul luogo del rogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e un’ambulanza del 118. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal forte vento, che ha impedito all’elicottero del 118 di atterrare.

La donna, ferita e in condizioni critiche, è stata trasferita in ambulanza presso l’ospedale di Sciacca, dove si trova attualmente ricoverata.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando sulle possibili cause dell’incendio, ancora ignote. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto.