Incidente autonomo in via Michele Federico Sciacca a Giarre.

Una donna alla guida di una Nissan Juke, per cause ancora in fase di accertamento, dopo aver urtato un’automobile regolarmente posteggiata, probabilmente a causa della velocità, avrebbe perso il controllo della propria, ribaltandosi e schiantandosi contro un muretto.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che sono riusciti ad estrarla dalle lamiere affidandola alle cure dei sanitari dell’autoambulanza.

Presente anche una “Gazzella” dei carabinieri della Compagnia di Giarre. I rilievi vengono effettuati dai vigili urbani del comando di Giarre.

Fonte: gds.it

(https://catania.gds.it/foto/cronaca/2019/09/29/incidente-a-giarre-auto-con-una-donna-a-bordo-si-ribalta-084c2908-adc3-4c40-9498-974523c2a33c/)