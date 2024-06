Una giovane donna disabile di 27 anni è stata vittima di un grave incidente mentre si trovava in passeggiata a Palermo, in via Serradifalco.

A causa di una buca sulla strada, la sua carrozzina si è ribaltata, causandole un trauma facciale, la frattura del naso e diverse ferite al volto.

L’incidente non solo ha lasciato danni fisici, ma ha anche provocato un profondo trauma psicologico nella giovane, instillando in lei la paura di uscire di casa per una semplice passeggiata.

Questo evento sottolinea la criticità delle condizioni delle strade e la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Un’amica della vittima ha espresso indignazione per la situazione, sottolineando come i problemi esistenti della giovane siano stati aggravati da un’infrastruttura urbana inadeguata.

La donna ha deciso di intraprendere azioni legali contro il Comune, evidenziando la responsabilità delle istituzioni nella prevenzione di simili incidenti.