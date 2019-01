Incidente a Ragusa, pensionato muore in uno scontro frontale: 14 vittime da inizio anno in Sicilia

Print This Post

Ancora una vittima sulle strade siciliane. Un pensionato di 77 anni ha perso la vita ieri pomeriggio in uno scontro frontale tra due auto in via Risorgimento, a Ragusa.

L’uomo era alla guida di un’utilitaria Fiat quando si è scontrato con una Citroen 3 guidata da una donna. Nell’impatto ha avuto la peggio l’anziano e quando sono arrivati gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. La strada è rimasta a lungo chiusa per i rilievi.

Il bilancio delle vittime in incidenti stradali dall’inizio dell’anno dunque si aggrava: questa è la quattordicesima vita spezzata sulle strade siciliane in poco più di venti giorni.

Fonte: gds.it.

(http://ragusa.gds.it/2019/01/23/incidente-a-ragusa-pensionato-muore-in-uno-scontro-frontale-14-vittime-dallinizio-dellanno-in-sicilia_989240/)