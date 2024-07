Un grave incidente si è verificato la scorsa notte vicino al cimitero comunale di Altofonte, in viale delle Rimembranze. Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica da 20.000 volt mentre scalava un traliccio.

Dinamica dell’Incidente

Il giovane si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando ha deciso di arrampicarsi su un traliccio. Durante la scalata, è stato attraversato da una potente scarica elettrica che lo ha folgorato, facendolo cadere da un’altezza di 5-6 metri. Nell’impatto al suolo, il giovane ha battuto violentemente la testa.

Soccorsi e Primo Intervento

Gli amici, testimoni dell’incidente, hanno immediatamente lanciato l’allarme. I soccorritori sono arrivati prontamente sul posto e hanno trasportato il 21enne in ospedale. I primi esami medici hanno rivelato un quadro clinico estremamente delicato, inducendo i medici a esprimere una riserva sulla vita del giovane.

Condizioni Cliniche

Al momento, il giovane è ricoverato in condizioni critiche e sottoposto a costanti monitoraggi. La gravità delle lesioni riportate nella caduta e l’impatto della scarica elettrica rendono la situazione molto preoccupante. La comunità locale è in apprensione, sperando in un miglioramento delle sue condizioni.

Importanza della Sicurezza

Questo tragico episodio sottolinea l’importanza della sicurezza e della prudenza, specialmente quando si tratta di strutture elettriche e altezza. È fondamentale evitare comportamenti rischiosi che possono avere conseguenze fatali.

Conclusioni

L’intera comunità di Altofonte si stringe attorno alla famiglia del giovane, in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute. Le autorità locali e gli esperti di sicurezza continuano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di evitare comportamenti pericolosi e di rispettare le norme di sicurezza.