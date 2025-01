Mattinata di caos all’aeroporto di Catania Fontanarossa, dove un incidente in pista ha bloccato per oltre 40 minuti le normali operazioni di volo, causando ritardi e disagi ai passeggeri.

Tra i viaggiatori rimasti coinvolti c’è anche la squadra del Catania, in partenza per Napoli in vista del big match di Serie C di domani contro la capolista Benevento.

L’incidente e la chiusura della pista

Intorno alle 11, un piccolo aeromobile Cessna appartenente all’aero-club di Fontanarossa ha avuto un problema durante le procedure di rientro: dopo l’atterraggio, nel percorrere la bretella di uscita dalla pista, si è spezzata la ruota anteriore, provocando una perdita di carburante.

Fortunatamente, a bordo si trovava solo il pilota, rimasto illeso. L’incidente, tuttavia, ha reso necessaria la chiusura temporanea della pista, con inevitabili conseguenze sui voli in programma.

Rossazzurri bloccati in aeroporto

I giocatori rossazzurri, presenti nello scalo catanese per imbarcarsi sul volo diretto a Napoli, hanno dovuto fare i conti con i disagi causati dall’incidente in pista.

Con la partenza rimandata alle 22.30, la dirigenza del Catania ha optato per un piano alternativo: reperire un autobus per raggiungere la Campania.

La scelta si è rivelata l’unica soluzione utile per consentire alla squadra di arrivare in tempo all’importante sfida contro il Benevento, valida per la Serie C.

Danni collaterali e reazioni

Le operazioni di soccorso e lo spostamento dell’aeromobile hanno richiesto diversi minuti, generando ritardi negli arrivi e nelle partenze dallo scalo catanese.

Molti passeggeri hanno dovuto attendere il via libera per l’imbarco, mentre altre compagnie aeree hanno registrato posticipi nelle tratte in partenza da e verso Catania.

Da parte dei dirigenti della società etnea, nessuna polemica sull’accaduto: le priorità della squadra restano la sicurezza e il regolare svolgimento della gara di domani.

L’incidente a Fontanarossa rappresenta un imprevisto imponente per il club, soprattutto in occasione di una partita così cruciale per la classifica di Serie C.

Conclusioni

La giornata di caos all’aeroporto di Catania Fontanarossa testimonia quanto possano incidere gli imprevisti operativi sugli impegni sportivi di alto livello.

Il Catania ha dovuto riorganizzare in fretta e furia il proprio viaggio, trasformando un percorso aereo in un lungo tragitto in pullman.

Ora, l’attenzione è tutta rivolta al match contro il Benevento, in cui i rossazzurri cercheranno di dimostrare che nemmeno un incidente può ostacolare la loro voglia di centrare un risultato importante.