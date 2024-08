Un operaio di 51 anni, dipendente di una ditta in subappalto, è rimasto incastrato con le gambe dentro un cassone in un cantiere dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

L’incidente è avvenuto quando l’uomo ha perso l’equilibrio e ha precipitato all’interno del cassone.

Intervento dei Soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per liberare l’operaio, che è stato successivamente trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo lavorava per una ditta di Belmonte Mezzagno.

Dettagli sull’Incidente

L’incidente è avvenuto durante le attività di routine nel cantiere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’accaduto per garantire che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.