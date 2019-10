Incidente con la moto a Scicli, 28enne muore dopo tre giorni di agonia

Print This Post

Non ce l’ha fatta Giovanni Diamante, il 28enne di Scicli rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto tra Scicli e Sampieri.

Il giovane, che indossava il casco, è morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Diamante stava percorrendo in moto contrada Papazza quando, sabato, intorno alle 13,30, ha perso il controllo del mezzo. Lo sterzo della moto gli si è conficcato nell’addome. Le condizioni del ragazzo sono subito apparse gravi e si è dovuti ricorrere all’elisoccorso per trasportarlo in ospedale.

Fonte: gds.it

( https://ragusa.gds.it/articoli/cronaca/2019/10/01/incidente-con-la-moto-a-scicli-muore-dopo-tre-giorni-di-agonia-0fa40d13-8416-42dc-997c-fab64049c8b4/ )