Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7.00, lungo strada provinciale 12 che collega Naro a Campobello di Licata, un uomo alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il cassone di un trattore.

Ad avere la peggio il conducente della piccola utilitaria che è stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì.

L’uomo è stato trasportato presso il locale pronto soccorso dove i medici lo hanno sottoposto agli esami diagnostici per verificare la presenza di eventuali lesioni interne. Per il conducente diverse contusioni ma non è in pericolo di vita.