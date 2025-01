Tragedia in viale Mario Rapisardi a Catania, all’altezza del civico 32, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

La vittima si trovava a bordo di una moto Yamaha che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un’automobile in transito.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco, per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.