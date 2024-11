Tragico incidente stradale la scorsa notte in viale Regione Siciliana, nei pressi di corso Calatafimi. A perdere la vita è stato Gianluca Billitteri, un uomo di 32 anni, che viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 159. L’auto è finita contro il guard rail, uscendo poi fuori strada e provocando l’immediato decesso del conducente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Gianluca Billitteri. Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

A causa dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Viale Regione Siciliana, una delle arterie principali di Palermo, è spesso teatro di gravi incidenti, soprattutto nelle ore notturne, e questo nuovo episodio riporta alla ribalta il tema della sicurezza stradale nella città.

Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso per determinare le cause che hanno portato l’auto a perdere il controllo e a schiantarsi contro il guard rail. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui l’eccesso di velocità e possibili condizioni di stanchezza del conducente.