Tragico incidente nelle prime ore di ieri sera ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Il 34enne Bruno Barbagallo, netturbino, ha perso la vita in uno scontro tra una moto e un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il mezzo pesante si trovava in fase di manovra nei pressi di un deposito.

Il motociclista, nel tentativo di evitare l’impatto, avrebbe frenato ma senza riuscire a evitare lo scontro fatale. L’incidente ha causato la morte immediata di Bruno Barbagallo, lasciando la comunità locale sotto shock per la tragedia.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ad Aci Sant’Antonio sottolinea ancora una volta l’importanza di adottare la massima prudenza sulle strade, specialmente nelle zone di manovra e nei pressi di depositi, dove la visibilità può risultare limitata.

La comunità di Aci Sant’Antonio si stringe attorno alla famiglia di Bruno Barbagallo, vittima di questo tragico evento. L’incidente rappresenta un ulteriore monito sull’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme di circolazione.