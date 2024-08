In un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, il giovane carabiniere Daniele Breganze, 23 anni, originario di Palermo, ha perso la vita.

Breganze viaggiava da solo alla guida della sua Nissan Juke quando si è scontrato con un autoarticolato all’ingresso della galleria Cipolla sulla A20, in direzione Palermo, poco dopo lo svincolo di Brolo.

L’impatto fatale è avvenuto in un tratto di strada noto per i suoi restringimenti di carreggiata, che limitano il traffico a una sola corsia. Questo tratto ha già visto incidenti mortali in passato, incluso uno avvenuto poco più di una settimana fa.

Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, ma è stato trasportato in stato di shock all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, per Breganze non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, affiancati dalla Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, dai Vigili del Fuoco, e dai mezzi di pronto intervento autostradale, oltre a una pattuglia dei Carabinieri di Patti.

Il pm di turno della Procura di Patti, Giovanna Lombardo, ha supervisionato l’accertamento medico legale e i rilievi sul luogo dell’incidente. In serata è stata autorizzata la rimozione della salma, che è stata trasferita all’ospedale Papardo di Messina per l’autopsia.

Il tratto autostradale tra Brolo e Rocca di Capri Leone è rimasto chiuso per tutto il pomeriggio, causando notevoli disagi al traffico. La strada è stata riaperta dopo le 20:00.

Questo incidente solleva nuovamente questioni urgenti sulla sicurezza stradale, specialmente nei tratti autostradali conosciuti per essere particolarmente pericolosi.

La comunità locale e le autorità competenti sono chiamate a riflettere su misure preventive più efficaci per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.