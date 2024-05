Tragedia ad Augusta: un uomo di Gela perde la vita, un altro è ferito.

Un tragico incidente stradale ha colpito la Statale 114, nel tratto tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta, nel tardo pomeriggio di ieri. Il sinistro ha lasciato un bilancio doloroso: un morto e un ferito.

L’incidente è avvenuto quando un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata causando la morte immediata del conducente, un uomo di 32 anni originario di Gela.

I dettagli dell’incidente sono sotto indagine da parte degli agenti di polizia che stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta degli eventi.

Il passeggero dell’auto, presumibilmente un collega dell’uomo deceduto, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

Attualmente si trova in cura per le ferite subite. Si sospetta che entrambe le vittime fossero operai della zona industriale e stessero tornando a casa dopo il lavoro.

Le autorità sono al lavoro per fornire ulteriori dettagli e per stabilire le cause precise dell’incidente. La comunità locale è scossa da questo evento tragico, e i familiari delle vittime stanno ricevendo supporto in questo momento difficile.