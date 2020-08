I carabinieri della locale compagnia, hanno arrestato un canicattinese di 45 anni, M.F., con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni effettuate dai Militari dell’Arma , l’uomo avrebbe tamponato l’auto condotta da un 64enne di Delia, Filippo Fantauzzi, deceduto sul colpo.



Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 122, in contrada Giacchetto, territorio di Canicattì. La vittima si stava recando in un’azienda agricola dove era impiegato quando sarebbe stata tamponata e scaraventata fuori strada dal mezzo condotto da M.F. , rimasto ferito nell’impatto e trasferito presso l’ospedale di Canicattì per gli accertamenti e le analisi del caso.

Il 45enne sarebbe risultato positivo all’alcol test con un valore superiore a 2,5. L’uomo, in attesa dell’udienza di convalida, è stato condotto presso il carcere di Agrigento.