Incidente nel Ragusano, muore donna di 46 anni: 6 vittime in 2 giorni in Sicilia

Ancora una vittima di incidenti stradali in Sicilia: la sesta in meno di due giorni. In uno scontro tra due auto nella strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo, nel Ragusano, ha perso la vita Ierne Frasca, 47 anni, residente a Giarratana.

Nell’impatto è rimasta ferita un’altra donna che viaggiava con lei che è stata ricoverata in ospedale. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia.

L’incidente arriva poche ore dopo altre due tragedie sulle strade siciliane. Nella strage di giovani di sabato notte a Belpasso hanno perso la vita quattro giovani: Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, Manuel Petronio di 17 e Erika Germana Bozza di 15 anni.

Il guidatore dell’auto, di 40 anni, convivente di Lucrezia, è rimasto ferito e trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Un’altra vittima a Marsala: un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate, nell’impatto tra la sua auto e un’altra vettura all’incrocio tra le contrade Conca e Rakalia, nell’entroterra a Nord del centro di Marsala. Sulla Lancia Y della vittima c’erano anche la moglie e le due figlie di uno e due anni e mezzo.

