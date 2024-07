Un operaio albanese di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto su un terreno di contrada Scirinda, nell’Agrigentino. L’uomo stava operando con una ruspa quando è caduto all’interno di un fossato, rimanendo intrappolato nel terreno.

Intervento di Soccorso

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Sciacca. L’allarme ha coinvolto anche i pompieri di Palermo e l’unità USAR (Urban Search and Rescue). I vigili del fuoco, con grande determinazione, hanno scavato incessantemente a mani nude e con una ruspa per liberare l’operaio.

Trasporto in Ospedale

L’uomo è stato estratto dal fossato e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso del 118 all’ospedale più vicino. Dai primi accertamenti, il 41enne non sembra essere in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per ulteriori controlli.

Importanza della Sicurezza sul Lavoro

Questo incidente evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come l’edilizia e l’uso di macchinari pesanti. È fondamentale garantire che tutte le attrezzature siano utilizzate in modo sicuro e che gli operatori siano adeguatamente formati per prevenire incidenti.

Conclusioni

La comunità di Calamonaci è scossa da questo incidente, che sottolinea la necessità di vigilare costantemente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità locali e i servizi di emergenza continueranno a lavorare per garantire che simili episodi non si ripetano, assicurando condizioni di lavoro più sicure per tutti i lavoratori.