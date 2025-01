Paura in viale Vittorio Veneto a Catania per un incidente sul lavoro che ha visto protagonista un operaio di una ditta privata incaricata di rimuovere le luminarie di Natale.

L’uomo era salito su una scala metallica appoggiata a un palo dell’illuminazione stradale, quando il sostegno ha ceduto improvvisamente, provocando la caduta dell’operaio sull’asfalto.

I soccorsi e le condizioni di salute

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118.

L’uomo, immediatamente trasportato al Policlinico di Catania, non sarebbe in pericolo di vita: le ferite riportate, pur dolorose, non destano gravi preoccupazioni.

Indagini in corso

Le autorità competenti, incluse le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro, hanno avviato gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di adottare procedure corrette e dispositivi adeguati per prevenire infortuni e tutelare la salute degli operai.

Sicurezza sul lavoro, priorità assoluta

L’incidente di viale Vittorio Veneto evidenzia ancora una volta la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure, soprattutto in settori come l’installazione e la rimozione di strutture temporanee, come le luminarie natalizie.

Gli enti preposti raccomandano infatti di utilizzare attrezzature certificate, seguendo scrupolosamente le normative, nonché la formazione continua del personale specializzato.