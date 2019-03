Print This Post

Salvatore Calandra, operaio di 50 anni di Santa Margherita di Belice è morto in un incidente sul lavoro.

L’escavatore che

stava manovrando, durante le operazioni di movimentazione su un appezzamento dell’area artigianale del comune belicino, sì è improvvisamente ribaltato, facendolo rimanere incastrato.

I soccorsi sono stati immediati, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare. I sanitari, atterrati sul posto con un elicottero del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il sindaco di Santa Margherita di Belice Francesco Valenti ha proclamato il lutto cittadino.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/05/incidente-sul-lavoro-a-santa-margherita-di-belice-muore-un-cinquantenne-728551e4-c859-4e22-94b6-eb39226f1df3/)