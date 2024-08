Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella tarda mattinata di ieri sulla statale 118, vicino ad Alessandria della Rocca.

Un motociclista trentatreenne di Sambuca di Sicilia, a bordo di una moto Suzuki, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un ottantenne locale.

L’incidente ha causato gravi ferite al motociclista, che è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Palermo, mentre l’anziano conducente dell’auto è rimasto illeso.

Al momento non sono chiare le responsabilità dell’incidente. I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi, hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Vigili urbani e personale del 118 erano presenti per gestire la situazione e il traffico.