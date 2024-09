Un’auto di scorta di un veicolo blindato non si ferma allo stop e urta un ciclomotore, causando un incidente che ha coinvolto un sessantacinquenne a bordo di uno scooter e il conducente della vettura.

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Ragusa e via Fiorentino, a Palma di Montechiaro.

La vettura coinvolta, una Toyota Yaris della polizia penitenziaria, stava scortando un veicolo blindato con a bordo un detenuto proveniente dalla casa circondariale Ucciardone di Palermo.

Il detenuto era stato autorizzato a recarsi a Palma di Montechiaro per visitare un familiare. Dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i carabinieri.

Entrambi i conducenti, seppur feriti, sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente non risultano essere in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.