Incidenti, strage di agosto sulle strade della Sicilia: due morti in 24 ore, otto in sei giorni

Una strage continua che non vuole saperne di fermarsi, quella sulle strade siciliane. Otto morti nel giro di sei giorni, due nelle ultime 24 ore. L’ultimo, in ordine di tempi, un diciottenne, Jason Buglio, deceduto nell’ospedale Cannizzaro di Catania per i postumi delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ad Aci Bonaccorsi. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, il cui conducente ha riportato lievi contusioni. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale.

Prima di Jason, qualche ora prima, a perdere la vita è stata una ragazza di 26 anni, Valentina Angileri, morta stanotte in un incidente stradale alla periferia di Marsala.Era alla guida di una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio in contrada Fontanelle, vicino Villa Damiani, a circa sei chilometri a nord del centro. Pare, che la giovane, che abita nella zona, stesse tornado a casa dopo aver finito di lavorare in uno dei locali pubblici dell’Antico Mercato.

E anche nei giorni scorsi, quelli di Ferragosto, le strade erano state fatali ad altre sei persone, molti giovanissimi. Un bambino di 6 anni è morto in ospedale dopo che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Menfi, in contrada Terranova, all’altezza di un quadrivio.

Due auto si erano scontrate e quella su cui viaggiava il bimbo insieme ai genitori è stata attraversata da un palo in ferro utilizzato come barriera laterale della carreggiata. I genitori sono rimasti leggermente feriti. Dopo l’incidente il bambino era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è morto

Poi altri morti e tragedie, in giro per l’Isola. Dalla Palermo-Agrigento ai tornanti dell’Etna, sono stati quattro gli scontri che hanno macchiato di sangue le strade dell’Isola all’inizio di questa settimana.

In provincia di Agrigento, sulla Statale che collega il capoluogo con la città dei Templi dove una persona, Nicolò Russotto, 59 anni, di Casteltermini, è morta e una è rimasta ferita nello scontro tra un furgone frigorifero, che trasportava pollame, e un’autovettura. Il traffico è stato interrotto tra Cammarata e il Bivio Manganaro. Lungo la strada statale oltre ai carabinieri, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e le ambulanze del 118.

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 7, un gravissimo incidente si era verificato sulla A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe. Qua il bilancio più pesante: due morti e tre feriti gravi, con il coinvolgimento di tre veicoli.

E’ stato necessario chiudere al traffico entrambe le direzioni di marcia per permettere l’atterraggio dell’elisoccorso che potesse prestare i soccorsi. I due morti hanno entrambi 23 anni e si chiamano Emanuele Bellia e Roberta Cucchiara, travolti quando erano scesi dalla loro auto.

Scontro mortale anche nel Trapanese in una frazione di Custonaci, zona Purgatorio. A perdere la vita Michelangelo Giano, 28 anni, un ambulante di Trapani che si procurava da vivere vendendo cocco sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Due i feriti gravi.

Si è invece spento nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania il diciannovenne Ivan Pellegrino, di Belpasso. Il giovane, nella notte fra sabato e domenica, era a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri ragazzi che si trovano nella zona del Rifugio Sapienza, sull’Etna. Hanno imboccato la Sp 92 per tornare a casa. Ma il conducente avrebbe perso in controllo della vettura che ha terminato la sua corsa contro i muretti in cemento e pietra lavica che costeggiano la strada.

Un’altra giovane in auto con Ivan è stata trasportata al Cannizzaro, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Anche le altre due ragazze coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite. Una ventiduenne ha subito gravi fratture ed è stata ricoverata al reparto di Ortopedia e Traumatologia. La quarta passeggera, una ventenne è ricoverata per traumi al Vittorio Emanuele di Catania.

