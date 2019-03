Infrastrutture, oggi Conte sulla Agrigento-Caltanissetta: “Sblocchiamo un cantiere più strategico della Tav”

Print This Post

Tempo di grandi visite lungo la statale Agrigento-Caltanissetta.

Nella giornata di oggi il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte si recherà, insieme col ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sulla statale rimasta incompiuta a causa della crisi della ditta appaltatrice CMC Ravenna.

“Vengo in Sicilia con il ministro Toninelli – ha annunciato ieri Conte – per sbloccare

un cantiere che è altrettanto strategico, nella mia opinione e in quella degli

esperti più strategico della Tav, che è la statale Agrigento-Caltanissetta”.

“Capisco – ha ribadito – che l’opinione pubblica si è tutta

concentrata sulla Tav. Ho anticipato che adesso lavoreremo sul dossier Tav. Io

stesso personalmente lavorerò, avrò un’interlocuzione con la Francia e l’Ue per

approfondire le criticità emerse. Quello che questo dibattito rischia di

offuscare, un dibattito pubblico legittimo, è che l’Italia ha bisogno di

investimenti e non esiste solo Tav” – conclude il premier.

Di Pietro Geremia